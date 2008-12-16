Мадонна заплатила Гаю Ричи при разводе от 50 до 60 млн фунтов

Американская певица Мадонна заплатила своему бывшему мужу, британскому кинорежиссеру Гаю Ричи от 50 до 60 миллионов фунтов стерлингов в качестве отступных при разводе, передает британский телеканал "Скай ньюз" со ссылкой на пресс-секретаря Мадонны. Пресс-секретарь певицы Лиз Розенберг сообщила журналистам, что экс-супруги урегулировали финансовую сторону развода. Согласно достигнутой договоренности, Мадонна заплатила Ричи от 50 до 60 миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму также была включена стоимость поместья Эшком в западной Англии, которое отошло режиссеру. Мадонна и Ричи объявили о намерении развестись в середине октября этого года после семи с половиной лет брака. Лондонский Высокий суд 21 ноября официально оформил развод звездной пары. Рассмотрение дела заняло меньше минуты, поскольку супруги не выдвигали друг к другу финансовых претензий. Ни Мадонна, ни Ричи в суде не присутствовали. Бывшие супруги договорились поровну поделить опеку над общим сыном Рокко и усыновленным в 2006 году Дэвидом - уроженцем африканской страны Малави. Дочь Мадонны Лурдес осталась жить с ней. По оценкам экспертов, состояние Мадонны оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов. Состояние Гая Ричи составляет около 30 миллионов фунтов.