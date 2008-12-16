Список самых неудачных нарядов 2008 возглавило платье главреда Vogue

Журнал Time составил рейтинг самых неудачных нарядов, в которых звезды появлялись на публике в 2008 году. Список возглавил платье главного редактора американского Vogue Анны Винтур, сообщает Daily Mail. Футуристическое платье, созданное Карлом Лагерфельдом для Chanel, в котором Винтур появилась в мае на мероприятии в Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке, насктолько шокировало составителей рейтинга, что они сравнили этот выход Анны Винтур в свет с разгромом армии Наполеона под Ватерлоо. "Когда история моды будет написана, этот наряд Винтур станет ее Ватерлоо", - говорится в комментарии к рейтингу. Анну Винтур считают прототипом одной из главных героинь романа "Дьявол носит Прада" и снятого по его мотивам фильма. Любопытно, что ранее Анна Винтур на протяжении многих лет, наоборот, входила в рейтинги самых хорошо одетых знаменитостей. Газеты и журналы неоднократно признавали Винтур "иконой стиля по обе стороны Атлантики". Помимо Анны Винтур в списке самых неудачных нарядов 2008 года, составленном Time, оказались костюмы, в которых на публике появлялись певицы Джанет Джексон и Бейонсе Ноулз, а также киноактрисы Гвинет Пэлтроу, Пола Абдул и Кэти Холмс, Мэрил Стрип. Замыкает список журнала Time поп-певица Мадонна, которая за годы своей карьеры неоднократно попадала в рейтинги безвкусно одевающихся знаменитостей Футуристическое платье, созданное Карлом Лагерфельдом для Chanel, в котором Винтур появилась в мае на мероприятии в Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке, насктолько шокировало составителей рейтинга, что они сравнили этот выход Анны Винтур в свет с разгромом армии Наполеона под Ватерлоо. "Когда история моды будет написана, этот наряд Винтур станет ее Ватерлоо", - говорится в комментарии к рейтингу. Анну Винтур считают прототипом одной из главных героинь романа "Дьявол носит Прада" и снятого по его мотивам фильма. Любопытно, что ранее Анна Винтур на протяжении многих лет, наоборот, входила в рейтинги самых хорошо одетых знаменитостей. Газеты и журналы неоднократно признавали Винтур "иконой стиля по обе стороны Атлантики". Помимо Анны Винтур в списке самых неудачных нарядов 2008 года, составленном Time, оказались костюмы, в которых на публике появлялись певицы Джанет Джексон и Бейонсе Ноулз, а также актрисы Гвинет Пэлтроу, Пола Абдул, Кэти Холмс, Мэрил Стрип. Замыкает список журнала Time поп-певица Мадонна, которая за годы своей карьеры неоднократно попадала в рейтинги безвкусно одевающихся знаменитостей.