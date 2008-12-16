Актер Виталий Альшанский попал в ДТП

Известный актер, снявшийся в фильмах «Бумер», «Мама не горюй-2», «Тариф Новогодний», стал участником автоаварии на юго-западе столицы. Неприятный инцидент с 40-летним артистом произошел на Проспекте Вернадского, когда он за рулем своего внедорожника «Мицубиси Паджеро» возвращался домой. Машина Виталия следовала в сторону области, впереди нее ехала «Тойота Камри». В районе дома № 76, не доезжая до пересечения с улицей Лобачевского, легковушка, пропуская пешеходов, резко затормозила перед нерегулируемым пешеходным переходом. В ту же секунду джип актера врезался ей в задний бампер, сообщает Life. - Я попытался остановить машину, - вспоминает актер, - но дорога обледенела, и джип проскользил вперед. В результате столкновения обе иномарки получили серьезные повреждения. У машины Альшанского оказались разбиты передний бампер, капот и радиаторная решетка. «Тойота» получила внушительные вмятины задней части. Прибывшие на место инспекторы установили, что виновником аварии стал Виталий. На актера составили протокол за наезд на стоящее транспортное средство. - Недавно поставил новую резину, она-то меня и подвела, - посетовал актер. - Теперь придется немало потратиться на ремонт машины.