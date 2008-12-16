Рязанов пострадал из-за финансового кризиса

Экономический кризис, из-за которого прекратились съемки многих кинофильмов и сериалов, не обошел стороной и мэтра отечественного кинематографа Эльдара Рязанова, сообщает Life. - Я недавно звонил Эльдару Александровичу, - говорит давний друг режиссера, актер Воронежского театра драмы Юрий Лактионов. - Сейчас у всех финансовые проблемы. Он мне тоже жаловался. У него были огромные планы, но из-за кризиса не сложилось - трудно с деньгами. Пока не снял ничего нового... Заслуженный артист России Юрий Лактионов был занят практически во всех последних фильмах именитого режиссера - "Тихих омутах", "Андерсен: жизнь без любви" и новогодней комедии "Карнавальная ночь-2". В последней работе роль дяди Юры - местного самородка писали специально под него. По сюжету Дядя Юра когда-то учился в консерватории, но жизнь дала крен - он стал слесарем-водопроводчиком, пишущим свои песни. 65-летний актер исполняет в комедии Рязанова песни собственного сочинения. - В прошлом году съемки новогодней комедии проходили сложно, и одновременно интересно, - вспоминает артист. - Это была такая мясорубка, что я удивлялся: как у 80-летнего Рязанова на все хватает сил?! Жаль, что теперь все планы режиссера рухнули из-за такой прозаической причины, как нехватка денег....