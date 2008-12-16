Константин Хабенский отдаст личные вещи жены в монастырь

Константин Хабенский выполняет последний обет, данный любимой супруге незадолго до ее смерти. Накануне Константин отдал последний долг памяти Насте - ее прах был предан земле на Троекуровском кладбище Москвы. Траурная церемония была немноголюдной: актер не хочет делить боль потери с теми, кто не был близок с Анастасией. Лишь друзья знают, насколько глубокими были их чувства и насколько велико сейчас горе артиста. В квартире на Госпитальном Валу Константину все напоминает о Насте. Они вместе обустраивали этот дом, мечтали о том, как будут растить там долгожданного сына-первенца. Там на глазах обоих родителей он должен был сделать первые шаги, сказать первые слова... Хабенский не возвращался в этот дом с тех пор, как, оставив работу в Москве, переехал к Насте в Лос-Анджелес, чтобы провести рядом с любимой последние недели ее жизни. Вернувшись в столицу, он не нашел в себе сил войти в их общую квартиру в одиночестве, первую - самую тяжелую ночь - рядом с ним провели близкие друзья. Настя знала о той боли, которую придется испытать мужу после ее ухода. Незадолго до смерти отважная женщина уговорила Константина дать ей обещание - по ее просьбе он должен избавиться от личных вещей жены, передав их в православный храм. Таким образом она решила защитить любимого от грустных воспоминаний. Хабенский дал жене слово выполнить ее просьбу. И сейчас ему предстоит еще раз самому прикоснуться к вещам, каждая из которых хранит в себе частичку Настиной души, и навсегда передать их в чужие руки. Одежду Насти Хабенской решено отнести в храм Живоначальной Троицы в Хорошеве. Именно там служит иерей Виталий Беспалко, с которым Хабенский познакомился на съемках фильма «Адмирал». Остальные клирики храма тоже поддерживают начинание Константина. - Милосердие к ближнему является богоугодным делом, - говорит отец Владимир. - Мы благодарны, что Константин находит в себе силы помогать людям. Мы будем рады любым пожертвованиям, они пойдут на благое дело.