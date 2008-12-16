Пара Нормальных оценили как Серегу, Потапа и Диму Билана

В прошедший уик-энд на телеканале М1 прошла премьера нового видео группы «Пара Нормальных» на песнею «Скандал». Как и сама песня, и её видеоверсия, премьера оказалась скандальной. Просмотрев клип, жюри вынесло неутешительный вердикт, показав клипу «красные карточки». Нельзя сказать, что Пара Нормальных не ожидали такой реакции критиков, которые уже успели привыкнуть к видеогламуру на экранах ТВ. Песня «Скандал» была задумана как бунт против гламура, и даже против стилистики самих «Пара Нормальных». А клип довершил впечатление. Семейное свинство в коммунальной квартире, жильцов которой изобразили Иван Дорн и Аня Добрыднева, едва ли вызовет восторг у поклонников стразов, гламура и оголенных бюстов. Но Аня и Иван решили, что нельзя вечно жить в пластмассовом мире, который бесконечно проповедует телевизор. И показали правду жизни. Гротескно, забавно, но достаточно жестко. Клип «Скандал» - признак взросления группы, перехода в новое качество, новую эстетику. И на таких этапах трудно рассчитывать на полное одобрение. Что же касается мнения тележюри, то Пара Нормальных не расстраиваются по этому поводу. Во-первых, считают они, главное слово должны сказать телезрители, а во-вторых, такие же оценки жюри получали клипы Потапа, Сереги и Димы Билана, которые после премьеры не покидали верхние строчки хит-парадов. Так что, по мнению Ивана и Ани, скандал удался на славу. «Песня «Скандал» написана для большинства людей, – говорит Иван Дорн. – Для тех людей, которые просыпаются по утрам на работу, а вечером спешат в семейный круг. Композиция «Скандал» раскрывает проблемы семейных пар, отображает общественную ситуацию. Она не ищет поддержки у тех людей, которые живут в пластмассовом мире, которые проживают жизнь в пафосных тусовках, завуалированных мнимой красотой. Эта песня для людей, живущих настоящей, реальной жизнью».