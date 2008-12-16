Белоруссия на Евровидении 2009: Дакота или Елфимов?

В понедельник поздно вечером в прямом эфире Первого белорусского телеканала прошел полуфинал музыкального проекта «ЕвроФест», победитель которого, напомним, представит Беларусь на конкурсе «Евровидение-2009» в Москве. Как и обещал судейский комитет, во главе с его председателем Анатолием Ярмоленко, путевки в финал достались пятерым участникам. После выступления всех участников, народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко вышел на сцену и огласил пятерку счастливчиков. Причем, сделал это на белорусском языке. Вот только участников с белорусскими композициями, к сожалению, не оказалось в финале. А вот среди имен претендентов на поездку в Москву оказались прогнозируемые лица. Как и ожидалось, в число финалистов попала «экс-фабрикантка» Дакота, которая принимала участия сразу в двух конкурсных номерах. И если ее сольный выход на родной мове «Цябе забываю» жюри не оценило, то ее тандем с группой «Litesound» пришелся им по душе. Более того, необходимо отметить, что песню «Carry on», с которой ребята прошли в финал, они написали буквально за ночь уже после оглашения участников полуфинала. Напомним, что на предварительном отборе коллектив и Дакота исполняли композицию «Miracle». Ни для кого не было неожиданностью увидеть среди счастливчиков Петра Елфимова и Гюнешь. Оба белорусских артиста исполнили песни также на английском языке. Их же примеру последовала и певица Доменика. И лишь группа с замысловатым названием «Ветер в голове» спели подходящую для них песню «И – или – и». В январе свое веское слово должен сказать белорусский зритель. Именно ему будет доверено право выбора участника предстоящего «Евровидения». Вот тогда мы узнаем, кто сможет заказывать билеты в Москву: «Litesound» и Дакота или Петр Елфимов, а может Гюнешь или Доменика.