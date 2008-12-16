Группа «Фабрика» оказалась невостребованной на новый год

Шоу-бизнес замер в ожидании: традиционный новогодний «чес» отменяется. Не секрет, что в новогодние праздники артисты круглые сутки живут на сцене на корпоративных вечеринках, звезды в костюмах и гриме бороздят столицу, перебегая с одного мероприятия на другое. В этом году ситуация кардинально изменилась и звезды оказались в непростой ситуации: гуляйте, как хотите и где хотите, – никаких улыбок при свете софитов под курантами. Многие артисты не скрывают: такой поворот настолько неожиданный, что теперь просто неясно, куда деть свободное время. – На дворе смутные времена, кризис, – говорит "ТД" солистка группы «Фабрика» Сати Казанова. – Он и до нас дошел: пока в новогоднюю ночь у нас ничего нет. Это будет первый Новый год за восемь лет без концертов, – признается Сати Казанова.