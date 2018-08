Мадонна снова упала на сцене

Похоже, Мадонну совершенно вымотала скандальная история с разводом: от нервного перенапряжения звезда едва держится на ногах. Обессилевшая певица упала перед многотысячной толпой во время своего выступления в Рио-де-Жанейро позавчера вечером. Исполняя свой хит She's not me, Мадонна поскользнулась, не удержала равновесие и приземлилась на пятую точку на глазах у изумленной публики, сообщает Life. Но опыт не подвел королеву поп-музыки: она сделала вид, что падение было предусмотрено сценарием шоу. Лежа на спине, Мадонна весело подрыгала ногами в воздухе, после чего поднялась и продолжила выступление. Уже не в первый раз за время турне Sticky and Sweet с певицей на сцене происходят подобные конфузы. Не прошло и трех месяцев с тех пор, как мир облетела сенсационная новость: звезда едва не загремела в больницу после того, как чуть не упала во время концерта в Лиссабоне. В тот раз певица была одета в облегающий черный женский брючный костюм и сапоги. Во время исполнения композиции она совершала танцевальные движения с гитарой, но, не рассчитав движения в серии прыжков, упала на сцену. Надо отметить, что и тогда, несмотря на неожиданность падения, Мадонна постаралась максимально сгладить свою ошибку и продолжила выступление.