Орбакайте доводит Пугачеву до слез

Алла Пугачева весьма трогательно относится к работам своей дочери Кристины в кино. Алла Борисовна до сих пор может расплакаться при просмотре фильма «Чучело», да и новейшие киноработы дочери вызывают у Примадонны сильнейшие эмоции, сообщает TopPop.ru В прошлом году Пугачева была растрогана, наблюдая за игрой дочери в фильме «Любовь-морковь». Ей пришлось вновь поволноваться за дочь в этом году во время закрытого просмотра очередной работы Орбакайте во второй части комедии. Примадонна не смогла удержаться от слез. Впрочем, учитывая жанр фильма «Любовь-морковь-2», слезы мог вызвать и смех. Как пишет «Комсомольская правда», Орбакайте тоже всегда волнуется за маму и не может сдержать слез. «Я представляю, как мама нервничает и волнуется, когда ее ребенок играет, творит, - говорит Кристина. - Я уже тоже начинаю испытывать такие же чувства, когда мои дети выступают. Всегда щемит сердце при этом. Поэтому я понимаю маму, как она волнуется за меня. И всегда вижу на ее лице радость, мол пронесло, все в порядке. Кстати, когда я вижу маму на экране, например в фильме «Женщина, которая поет», то у меня тоже наворачиваются слезы. Это какая-то родственная связь».