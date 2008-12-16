ШОК! Найк Борзов вышел на сцену с расстегнутой ширинкой

Это третий приезд звезды в Ижевск. Сам певец назвал свой концерт творческой встречей. Выглядел Найк как Курт Кобейн, с длинными волосами, небритой щетиной и кедах на ногах. На его майке красовалась надпись: "Я люблю сиськи!". В конце выступления певец ненадолго удалился со сцены и вышел в новой футболке уже без надписи. Первое что он сказал залу: - Вы не почувствовали сегодня сексуальные флюиды. Скажу вам по секрету, я весь концерт пел с расстегнутой ширинкой. Зал был шокирован, и отреагировал дружным хохотом и свистом. А все фотографы мигом нацелили свои объективы на заветное место. Во время исполнения песен публика присылала на сцену записки с вопросами и пожеланиями. - Чувствую себя как в ресторане, - пошутил Найк в ответ на просьбу фаната, исполнить в честь дня рождения его любимую песню. Но несмотря на это, просьбу все же исполнил. Стоит отменить, певец баловал публику всеми своими хитами, однако новые песни слушатели воспринимали без особого энтузиазма, пишет "КП-Ижевск". К концу концерта большинство из них дислоцировалось в сторону бара. Пока не прозвучала финальная песня про маленькую лошадку, которая разбудила толпу. От пресс-конференции Найк отказался, ссылаясь на усталость. Также фанатам не удалось получить автографы звезды.