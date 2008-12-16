Кати Чеховой больше нет

Суперпопулярный в Интернете российский экспериментальный музыкально-медийный проект Катя Чехова прекращает свое существование. В 2008 году вышел "Последний альбом" певицы. Несмотря на активно растущую популярность и горячие отзывы поклонников в отношении голоса и внешности эффектной солистки, продюсеры проекта Сергей Пименов, Николай Лебедев, Роман Галушкин закрывают свое детище на гребне успеха. "Хочется сделать этот проект легендой. Катя Чехова – очень популярный в Интернете артист. Захотелось красиво завершить эту историю и окончательно ее виртуализировать", - объяснил решение команды автор песен певицы Николай Лебедев. Напомним, Катя Чехова - основоположница русской вокальной электронной клубной музыки, а не стандартной попсы. Ей даже удалось совершить настоящий звездный прорыв и пробиться из субкультуры в масс-медиа. В 2007 году клип певицы "Я не с тобой" попал в ротацию на телеканал MTV Russia, что автоматически поставило этот проект в один ряд с ведущими российскими и зарубежными поп-звездами. Второй альбом Кати Чеховой "Любовь 2.0" ее продюсеры, компания UPLIFTO, раскручивали исключительно через Интернет, используя самые современные технологии. Видео "Я не с тобой" посмотрели 225 000 раз. Было продано более 100 000 копий CD нового альбома. В итоге клип Кати попал в ротацию на MTV и дал тем самым надежду на то, что новые технологии способны изменить российский шоу-бизнес. Еще одной знаковой вехой в творческой жизни Кати Чеховой стало ее выступление этим летом на Красной площади. Такой необычный подарок ко Дню города москвичам приготовила команда энтузиастов, создавшая в онлайн-игре Second Life остров "Вторая Москва". Певица выступила на виртуальной Красной площади для пользователей Интернета. Концерт проходил на двух сценах одновременно. Благодаря сотрудничеству продюсеров из виртуального и реального мира пользователи могли увидеть персонаж Кати Чеховой, выступающий на Красной площади, и живую Катю Чехову, в реальном времени поющую для концерта в студии музыкального лейбла Uplifto. "В Second Life я совсем недавно, - призналась тогда Чехова. - Сразу возник порыв сделать что-то интересное. Как только прозвучала идея организации концерта, согласилась не раздумывая. Я всегда мечтала выступить на Красной площади и счастлива, что моя мечта сбылась".