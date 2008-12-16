СРОЧНО! Выходит сборник лучших песен «ФАБРИКА ЗІРОК 2»

В ближайшее время в свет выходит результат творчества участников второй украинской фабрики звезд - диск, объединивший самые лучшие песни популярного проекта. В течение трех месяцев учебы в звездном доме подопечные Натальи Могилевской при участии команды настоящих профессионалов (чего только стоят имена Алана Бадоева и Елены Коляденко) создали внушительное количество стопроцентных хитов, фееричных номеров и из просто талантливых ребят превратились в многообещающих артистов. Завершившись победой дуэта Дантес&Олейник, проект "Фабрика зірок 2" также открыл миру украинского шоу-бизнеса новый женский коллектив Real O, талантливого музыкального автора Влада Дарвина, шокирующего и эпатажного Бориса Апреля и многих других ребят, чьи песни стремительно покоряют радиоэфир и завоевывают сердца новых поклонников. На днях состоялся концерт фабрикантов во дворце "Украина", где они смогли в полной мере продемонстрировать всю силу собственного таланта и полученных на фабрике знаний, порадовав зрителей лучшими номерами, полюбившимися песнями и массой сюрпризов. По завершении проекта молодые артисты не прекращают активно работать, доказательством чему служат расписанный на месяцы вперед план гастролей, фотосессии и интервью для известных журналов, выпуск музыкальных дисков. Трек-лист: 01. ФАБРИКАНТЫ - Гимн Фабрики звезд С 2/До завтра, мам" (компиляция) 02. БОРИС АПРЕЛЬ - Звезжный воин 03. МАРК САВИН - No, connect 04. REAL O - Синий иней 05. МАКС БАРСКИХ - Аномалия 06. КИРА ШАЙТАНОВА - Дай пять 07. ДАНТЕС & ОЛЕЙНИК - Оля 08. РЕГИНА - Да, Босс 09. ВЛАД ДАРВИН - Амстердам 10. НАСТЯ ВОСТОКОВА - Мосты 11. КАРА КАЙ - Я выбираю 12. ЛИНА МИЦУКИ - Мовчати-Кохати 13. БОРИС АПРЕЛЬ - Кто я? 14. АЛИСА ТАРАБАРОВА - Осколки 15. ВЛАДИМИР ДАНТЕС - Конверт 16. ЛЕНА ВИНОГРАДОВА - Я исцелена 17. ВЛАД ДАРВИН - Вселенная