Кризис коснулся мира моды

Никто не ожидал, что экономический кризис коснется мира моды. Однако будущие недели моды кажется уже отмечены упадком, а некоторые гиганты индустрии люкс уже перешли на режим жесткой экономии. Ни дня не проходит, чтобы нам не сообщили о реорганизации или изменении экономической стратегии. На складах дилеров пылятся недавние партии товаров, как например коробки с часами Rolex, продажная цена которых уже не будет иметь ничего общего с реальной их стоимостью. С другой стороны такие гиганты как, например, Sergio Rossi вынуждены будут закрыть большое число своих пунктов продаж. В частности, итальянский дизайнер вынужден будет закрыть все бутики в Америке с началом 2009 года. Но и это еще не все. По другую сторону Атлантики многие дизайнеры объединяются, чтобы представить свои коллекции в одном месте и, таким образом, сэкономить на организационных расходах. А некоторые дизайнеры собираются организовывать альтернативные показы коллекции, возможно с использованием видео, что гораздо менее затратно, чем проход моделей и фуршет после. Тем не менее, каким бы трудным ни виделось будущее, мы надеемся на способность мира моды к адаптации, который сможет использовать новую ситуацию себе во благо и как и прежде будет делать нашу жизнь красивее.