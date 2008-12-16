Двухлетняя дочка Тома Круза разочаровалась в папиных актерских способностях

Каждый год на Рождество Том Круз (Tom Cruise) одевается в костюм Санта-Клауса, чтобы поздравить своих детей – приемных Изабеллу и Коннора, а теперь и свою родную двухлетнюю малышку Сури, сообщает Showbiz Media. В прошлом году новогоднее представление Круза потерпело фиаско! «Я всегда одеваюсь Сантой, - рассказал Том, - старшие дети, естественно, понимают, что к чему, но для меня было полным шоком, когда на прошлое Рождество меня раскусила Сури! Кэти подготовила мне костюм, я вышел и сыграл Санту, пользуясь своими лучшими актерскими приемами! А Сури посмотрела на меня скептически и сказала: «Неа, это папа!». В этом году я готовлю нечто особенное, хочу ее поразить!»