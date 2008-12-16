Дорогие модные бренды в связи с кризисом вынуждены устраивать закрытые распродажи

Неожиданные бонусы принес глобальный экономический кризис ценителям моды, стремящимся приобретать одежду из самых последних коллекций ведущих мировых брендов. В связи с кризисом такие известные модные бренды, как Jean-Paul Gaultier, Jimmy Choo, Prada, Armani, Gucci, Dolce & Gabbana вынуждены снижать цены на свои коллекции и устраивать распродажи. Традиционно за бесценок или же вовсе бесплатно одежду от модных брендов, рассчитывающих на дополнительную известность, получают лишь знаменитости. Теперь же, в связи с кризисом, приобрести аксессуары или одежду от самых дорогих брендов по низким ценам могут и обычные покупатели. В преддверии рождественской покупательской лихорадки большая часть модных брендов куда интенсивнее, чем обычно, привлекает потенциальными покупателями низкими ценами и распродажами. Правда, в отличие от распродаж в недорогих супермаркетах, премиум-бренды предпочитают не афишировать эти мероприятия, дабы не разрушить имидж дорогих и не каждому доступных марок. Sonia Rykiel, Jean-Paul Gaultier, Jimmy Choo, Prada, Armani, Gucci, Tod's, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Gianfranco Ferre и Alberta Ferretti проводят закрытые распродажи в отдельных бутиках и в отдельных странах, а представители брендов отказываются комментировать информацию о проведении таких распродаж.