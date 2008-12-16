Савичева покинула «Звездный лед» из-за травмы

На одной из тренировок певица, которой многие прочили победу в шоу, получила надрыв косых мышц живота. Решив принять участие в ледовом шоу, Юля сразу поставила перед собой одну цель - победить. Амбициозная девушка отдавала проекту все свои силы и время, не пропуская ни одной тренировки и выкладываясь на них полностью, сообщает Life. Самоотдача юная певицы, которая всегда отличалась своим трудолюбием и целеустремленностью, дало свои плоды: артистка заняла уверенную позицию одного из лидеров проекта и смело шла к победе. Но последняя тренировка перечеркнула надежды Юли на первое место. Савичева усердно повторяла сложный элемент, раз за разом оттачивала движения. Внимая советам тренеров и не обращая внимания на усталость девушка сделала ошибку, за которую поплатилась своим здоровье - Юлия неудачно упала и надорвала косые мышцы живота. - Юля должна покинуть проект, иначе мы за твое здоровье не отвечаем - сообщил печальную новость травматолог шоу Темур Кветеналдзе. Девушка не смогла даже возразить врачу, а только горько расплакалась от боли и разочарования. - Только постельный режим и никаких физических нагрузок, - на прощание напутствовал ее доктор. Ближе к финалу номера участников становятся все сложнее, а обстановка на шоу - более нервной. Организаторы усложнили программу: в этот раз на концерте все артисты «летали» под куполом ледового зала. Лишь Савичевой не удалось испытать эту радость «свободного полета» на коньках. Она с грустью смотрела на бывших соперников, исполняя свою прощальную песню, под которую ее партнер Жаром Бланшар откатал последний номер в одиночестве. После выступления ни Юля, ни Жаром не смогли сдержать слез