Робби Уильямс выбирает между девушкой и работой

Подружка Робби Уильямса (Robbie Williams) поставила парню жесткий ультиматум: либо я, либо «Take That»! Певец уже давно встречается с американской актрисой Аидой Филд (Ayda Field). И вот, на днях девушка категорически отказалась ехать с возлюбленным в Англию, где Робби, кстати говоря, уже приобрел поместье в Уилтшире за 7 миллионов фунтов, сообщает Showbiz Media. Аида заявила, что хочет остаться в Лос-Анджелесе ради своей карьеры, а если Робби так хочет вернуться в Англию, то пусть делает это один. А ведь для Уильямса все складывалось так неплохо! У него появился реальный шанс вернуться на родину, возобновить отношения со своими коллегами по «Take That», обрести прежнюю популярность, и все это рядом со своей возлюбленной! Однако в любой бочке меда, как известно, найдется ложка дегтя. Аида не только отказалась сама ехать в Англию, она всячески подговаривает Робби не перебираться туда окончательно, а проводить там столько времени, сколько потребуется для работы, и почаще приезжать к ней в Калифорнию. Как разрешит этузадачку Уильямс, пока не понятно. Певец уже неоднократно заявлял, что хочет остепениться, жить в своем собственном доме где-нибудь близ Лондона, общаться со старыми друзьями и не мотаться каждую неделю в США.