Дженнифер Лопез сыграет главную роль в новой комедии. Дженнифер Лопез подписалась на главную роль в романтической комедии «Plan B», которую представит кинокомпания CBS Films. Сценарий Кейт Энжело рассказывает об одинокой женщине, которая решилась на искусственное оплодотворение. И в тот же день, когда её беременность подтвердилась, она встречает мужчину своей мечты. Тодд Блэк, Джейсон Блюменталь и Стив Тисч продюсируют проект. Сейчас студия CBS Films и продюсеры ищут режиссера. Начало съемок ожидается в апреле следующего года. «Plan B» станет возвращением Дженнифер Лопез на большой экран после нескольких лет отпуска, когда актриса была занята устройством семьи.