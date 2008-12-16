Терминатор вернется в пятый раз

Несмотря на то, что премьера фильма «Терминатор: Да придёт спаситель» (Terminator Salvation) состоится только через несколько месяцев, уже ведутся разговоры о работе над пятым фильмом франшизы. Главы студии Halcyon Co. Дерек Андерсон и Виктор Кубичек готовят второй проект из предложенной трилогии с режиссером МакДжи. По данным oKino.ua, это заявление было сделано на Дубайском интернациональном кинофестивале самим режиссером МакДжи. Он также опроверг слухи о том, что местом съемок был выбран Средний Восток – по его словам, дислокация пока что еще только обсуждается. Он также признался, Кристиан Бэйл подписался на роль Джона Коннора во всех трех фильмах. Андерсон и Кубичек хотели порадовать зрителей своими планами после релиза «Терминатор: Да придёт спаситель», но, видя положительный настрой студии, фанатов и СМИ, решили не затягивать с положительной новостью. «Нам кажется, что пришло время полировать идею второго фильма», - признался Кубичек Готовящаяся к скорому выходу лента «Терминатор: Да придёт спаситель» является четвертым проектом серии. Сюжет картины развивается в постапокалипсическую эпоху, в 2018 году. В центре повествования незнакомец Маркус Райт, чье прошлое не определено. Он присоединяется к сопротивленческой армии Джона Коннора. В фильме снялись также Антон Ельчин, Сэм Уортингтон, Брайс Даллас Ховард, Мун Бладгуд, Коммон и Хелена Бонем Картер. Американская премьера ленты состоится 22 мая.