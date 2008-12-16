Дизайнерский дебют Линдсей Лохан признан провальным

Голливудская старлетка Линдсей Лохан (Lindsay Lohan), в начале этого года ненадолго переквалифицировавшаяся в дизайнеры одежды и представившая собственную линию модных леггинсов, похоже, терпит фиаско на волне мирового финансового кризиса. Линия 6216, созданная, по словам актрисы, для стильных и прогрессивных девушек, провалилась на рынке - всему виной ее ценовая политика. Леггинсы из простого эластана с фирменными аппликациями и узорами, придуманными Лохан, стоят около 100 долларов за пару, что автоматически ставит их в один ряд с колготками и леггинсами Wolford, отличающимися лучшим качеством. По словам представителей торговых домов Henri Bendel, Intermix и Nordstrom, оформивших с мисс Лохан контракт на дистрибьюцию леггинсов 6216, они подолгу залеживаются на полках. FashionTime выяснил, что единственная модель в представленной линии, названная Mr.President и оцененная в 132 доллара США, пользуется большим, чем остальные леггинсы, спросом. Эластичные леггинсы с клетчатыми наколенниками пришлись по вкусу любительницам ярких колготок. Сама Линдсей не отчаивается и настаивает на том, что "всему виной экономический кризис, который скоро кончится". В ее планах - выпуск четырех коллекций в месяц и расширение линии дополнительными аксессуарами.