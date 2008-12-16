Николь Кидман вызвала недовольство австралийских аборигенов

Знатоки культуры австралийских аборигенов крайне недовольны тем, что голливудская актриса Николь Кидман в рамках рекламы нового фильма со своим участием «Австралия» сыграла на запретном для женщин инструменте диджериду (духовой инструмент аборигенов Австралии). Николь Кидман выдула несколько нот из двухметровой деревянной трубки, которую представляет собой диджериду, во время участия в популярном немецком телешоу «Wetten, Dass». В частности, резкое недовольство музыкальными упражнениями Кидман высказал актер и учитель языка даруг Ричард Грин. «Люди увидят, как Николь играет на этом инструменте, и подумают, что все правильно. А это извращает нашу культуру. Я гарантирую, что она не сможет иметь детей», - заявил рассерженный знаток австралийской культуры. В сентябре авторитетное издание Harper Collins готовилось выпустить на прилавки Австралии «Книгу для отважных девушек», в которой были описаны многие виды типично австралийских игр и развлечений. Однако после многократных протестов ученых-аборигенов из книги была выпущена глава, посвященная игре на диджериду. Ученые подчеркивали, что даже одно только прикосновение женщины к диджериду может иметь самые серьезные последствия, в том числе - привести к бесплодию. Николь Кидман и кантри-певец Кейт Урбан родили первого ребенка - девочку Сандэй Роуз летом 2008 года. У Кидман также есть двое приемных детей - Изабелла и Коннор, которых она усыновила вместе со своим бывшим мужем актером Томом Крузом.