Тому Крузу понравилась нецензурная лексика

После того, как Том Круз был номинирован на премию «Золотой глобус» за роль сквернословящего богача Леса Гроссмана в «Солдатах неудачи» (Tropic Thunder), логично предположить, что актер не откажется от участия в продолжении фильма. Впрочем, быть может, это будет уже совсем и не «Солдаты неудачи 2», а другой фильм, где его персонаж станет главным героем. Как стало известно oKino.ua, Круз действительно не против продолжить работу с Беном Стиплером, режисером «Солдат»: «Мы говорили с ним о том, что не плохо было бы снять еще какое-то кино с этим героем. Я начал работать с Беном, и мы уже успели обсудить кое-какие варианты. И мы хотим реализовать идеи, когда у нас с ним будет свободное время – но, найти окно в графике очень сложно, пока что у нас это не получается». Будем надеяться, что у Круза и Стиллера совпадут графики, и они еще покажут публике, на что способен их творческий дует. Сейчас ни один из них от творческого кризиса не страдает – в активе Тома готовящаяся к выходу картина «Операция Валькирия», а Бен работает над лентой «Ночь в музее 2».