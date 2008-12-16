Рэйчел Уайз прочат в Женщины-кошки

Руководство кинокомпании Warner Bros. намерено предложить роль Женщины-кошки в продолжении фильма Кристофера Нолана "Темный рыцарь" актрисе Рэйчел Уайз, сообщает ресурс WorstPreviews. Также создатели картины намерены немного изменить образ Брюса Уэйна, добавив ему "некоторой сексуальности". Ранее сообщалось, что заинтересованность в роли Женщины-кошки проявляла Анджелина Джоли. Ее кандидатуру поддерживал Аарон Экхарт, сыгравший в "Темном рыцаре" прокурора Харви Дента, сообщает Lenta. Последнее слово остается за Ноланом, но он не намерен приступать к работе над третьей частью до тех пор, пока у него, по его собственному признанию, не будет достойного сценария. Напомним, что Рэйчел Уайз снималась в таких фильмах, как "Константин" и двух первых "Мумиях". Работа в картине "Преданный садовник" принесла ей в 2006 году премию "Оскар".