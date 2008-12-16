Главному «почтальону» СССР Юрию Николаеву — 60 лет!

Ведущий по привычке встретит его «в телевизоре», а праздновать начал еще за неделю до торжественной даты. Сегодня легендарному телеведущему «Утренней почты» и «Утренней звезды» Юрию Николаеву исполняется 60 лет. Юрий Александрович начал отмечать знаменательную дату еще за неделю до ее наступления. Николаев пригласил в один из московских боулинг-клубов близких друзей — певицу Валерию и ее супруга Иосифа Пригожина. Валерию Николаев знает уже не один десяток лет, она как и многие звезды тоже получила толчок на сцену от «дяди Юры», поучаствовав в его «Утренней звезде». С тех пор они и дружат. Из глобальных празднований Юрия Александровича ждет большой подарок от «Первого канала», на котором он и вел в свое время полюбившиеся зрителям передачи. Позавчера канал снял праздничный концерт, где именинника поздравят самые яркие звезды российского шоу-биза и кино. Среди именитых «поздравителей» будут сама Алла Пугачева, ее экс-супруг Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич, Валерий Леонтьев, Юрий Башмет, Лариса Долина, Николай Басков, Леонид Ярмольник и др. И, конечно же, там будет ближайший друг Юрия Александровича — Никита Михалков, с семьей которого Николаев уже давно встречает каждый Новый год и называет его одним из тех немногих людей, которому может "позвонить в 3 часа ночи». Телеверсию юбилейного концерта покажут на Первом канале уже 19 декабря. Настоящий «теледолгожитель» Юрий Николаев родился в Кишиневе, закончил ГИТИС и даже успел сняться в 14 фильмах и 5 лет проработать в московском театре им. Пушкина. Но в 1975 году началась «Утренняя почта», которая имела колоссальный успех в СССР, кстати, именно Николаев первым показал советским людям группу Roxette и открыл многих других, в том числе и советских звезд. Он вел программу долгих 16 лет. Позже Юрий Александрович сам придумал, создал и вел уникальный по формату конкурс детских исполнителей «Утренняя звезда», который успешно шел в эфире 13 лет. Там, между прочим, в свое время в «Утренней звезде» участвовала и украинка Каролина Куек, которая из-за тезки-соперницы из России именно на этом конкурсе взяла псевдоним Ани Лорак. А с 2006 года Юрий Александрович после трехлетнего молчания на ТВ («Первый канал» закрыл «Утреннюю звезду») провел несколько сезонов популярных шоу «Танцев со звездами» и «Танцев на льду» в паре с Анастасией Заворотнюк на канале «Россия».