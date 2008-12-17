Аврил Лавин бременна?

Несколько дней назад в в прессе появились слухи о том, что поп-исполнительница Аврил Лавин беременна первенцем. поводом тому стала фотография, попавшая в интернет. Там появилось любительское фото известной канадской певицы Аврил Лавин (Avril Lavigne), снятое прохожим в американском универмаге, на котором отчетливо виден увеличившийся живот поп-звезды. Кроме того, на одной из вечеринок певица отказалась от любимых алкогольных коктейлей и пила исключительно свежевыжатый сок. Так что все укзывает на то, что Аврил сокро станет мамой. Представители артистки пока никак не комментируют новости.