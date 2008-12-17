Маргарита Суханкина сделала пластическую операцию

Участница проекта «Суперстар» Маргарита Суханкина решилась обратиться к помощи пластических хирургов. Теперь певица выглядит точно так же, как и 20 лет назад на пике своей популярности. Не так давно Маргарита посетила одну из частных клиник столицы и встретилась с хирургом, чтобы обсудить предстоящую операцию. Певица уже давно мечтала сделать себе круговую подтяжку лица и коррекцию век, но из-за напряженного концертного графика у нее не хватало времени на данную процедуру. И вот почти накануне праздников звезда восьмидесятых наконец-то избавилась от поднадоевших морщинок. Несмотря на послеоперационные синяки и отеки, сейчас Маргарита чувствует себя хорошо и готова с новыми силами продолжать выступления, пишет газета «Твой день». – Я готова любоваться собой часами! – признается солистка «Миража».