Forbes включил Мадонну в число участниц «пятерки» дорогих разводов

Американская поп-звезда Мадонна не только вошла в число участниц "пятерки" самых дорогих разводов, по версии журнала Forbes, но и стала в ней первой представительницей "слабого пола", которая выплачивает, а не получает компенсацию, сообщило издание во вторник. Мадонна, по оценке Forbes, выплатит бывшему супругу Гаю Ричи "утешительный приз" в размере от 76 до 92 миллионов долларов. Мадонна и Ричи объявили о намерении развестись в середине октября этого года после семи с половиной лет брака, и спустя месяц Лондонский Высокий суд официально оформил развод звездной пары. Рассмотрение дела заняло меньше минуты, поскольку супруги не выдвигали друг к другу финансовых претензий и полностью урегулировали их на днях. Бывшие супруги договорились поровну поделить опеку над общим сыном Рокко и усыновленным в 2006 году Дэвидом - уроженцем африканской страны Малави. Дочь Мадонны Лурдес осталась жить с ней. По оценкам экспертов, состояние Мадонны оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов, только прошлый год принес ей 40 миллионов долларов, сообщил Forbes. Состояние Гая Ричи заметно скромнее - оно составляет около 30 миллионов фунтов.