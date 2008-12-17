Новый клип Бритни Спирс вызвал возмущение у защитников прав животных

Новый клип Бритни Спирс на композицию «Circus» вызвал резкую критику со стороны организации по защите прав животных Animal Defenders International (ADI). В ролике 27-летняя американская исполнительница снималась в компании с двумя львами, которые разместились на подиуме, а в других сценах были задействованы слоны, один из них даже встал на задние ноги. ADI написала Бритни письмо, выразив свое беспокойство по поводу эксплуатации экзотических животных - защитники прав животных присутствовали на съемочной площадке и обнаружили многочисленные случаи жестокого обращения с четырехногими артистами, сообщает TopPop.ru. «Мы просили Бритни обратить внимание на эту проблему, - сообщил представитель ADI. - Многие люди не понимают, что приходится пережить животным для того, чтобы сняться в нескольких красочных сценах. Поэтому Animal Defenders International убеждает всех артистов, желающих снять животных в своих клипах, подумать дважды и положить конец страданиям братьев наших меньших».