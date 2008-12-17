Валерию Меладзе присвоили звание народного артиста

Певец Валерий Меладзе удостоен звания «Народного артиста Чеченской Республики». Соответствующий указ президента республики Рамзана Кадырова озвучил министр культуры республики Дикалу Музакаев после концерта в Государственном театрально-концертном зале Чеченской Республики в Грозном., пишет showbiznews. Как сообщает пресс-служба президента и правительства Чеченской Республики, певец поблагодарил Кадырова за огромную честь. Как сообщает TopPop.ru, в своем ответном слове Меладзе сказал, что он впервые в республике, и все позитивные перемены, произошедшие здесь, невероятны по своему масштабу. Город прекрасен, он строится и совершенствуется, и все это происходит стремительно.