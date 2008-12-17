Дом шоумена Цекало ограбили пятеро в масках

17 декабря 2008, 11:43

Оперативники установили, что на дом шоумена и телеведущего, бывшего продюсера "Норд-Оста" Александра Цекало в элитном коттеджном поселке напали пять человек, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах Московской области. "По последним данным, на дом телеведущего, расположенный в деревне Глухово в Красногорском районе, напали пятеро неизвестных в масках", - сказал собеседник агентства. По его словам, у одного из нападавших был пистолет. Ранее сообщалось о четырех грабителях. По данным правоохранительных органов, нападение произошло накануне в 21.00. Преступники связали 47-летнего Цекало, его жену Викторию Галушко и домохозяйку, забрали семь миллионов рублей наличными и ювелирные украшения, после чего скрылись. Во время нападения в доме находилась годовалая дочь телеведущего, сказал источник. После ухода преступников Цекало смог самостоятельно освободиться от веревок и вызвать милицию, сообщил сотрудник правоохранительных органов. По его словам, потерпевшим не нанесены телесные повреждения, а общий ущерб владелец оценил более чем в 12 миллионов рублей. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 (разбой, совершенный группой лиц). Для раскрытия преступления создана специальная группа. Оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения в домах, находящихся поблизости. Цекало, создавший в 1986 году вместе с бывшей женой Лолитой Милявской кабаре-дуэт "Академия", работал в передачах "Доброе утро, страна!", "Хорошие песни", в настоящее время участвует в проектах "Прожекторперисхилтон" (Первый канал), "Минута славы" (Первый канал) и других. С сентября 2002 года занимал пост исполнительного продюсера телеканала "СТС". С июня 2007 по июль 2008 - заместитель гендиректора Первого канала по спецпроектам и генеральный продюсер телекомпании "Красный квадрат". Продюсер более 30 передач и музыкальных телефильмов ("Ночь в стиле детства", "По волне моей памяти", "Ночь в стиле диско", "Жизнь прекрасна", "Самый умный", "Хорошие шутки"). Цекало был продюсером мюзикла "12 стульев", а также "Норд-Оста", во время представления которого в Театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года группа террористов взяла в заложники зрителей и актеров - более 800 человек. В ходе проведенной операции по освобождению заложников все террористы - 32 мужчины и 18 женщин - были уничтожены. Жертвами теракта стали 128 человек.

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