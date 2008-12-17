Алина Гроссу протестует против своих охранников!

После того, как к Алине Гроссу были приставлены охранники, юная певица вовсю запротестовала, и не дает ни дня покоя своим родителям. Протест Алины состоит в том, чтобы за ней не ходили по пятам, ведь она мечтает жить как нормальная девчонка: пользоваться общественным транспортом, ездить в метро, гулять с друзьями, флиртовать с мальчиками, встречаться с ними в кафе и делать все, что обычно дозволено детям ее возраста. Увы, но многие прелести свободной подростковой жизни для Алины ограничены, ведь за певицей повсюду, куда бы она ни шла и где ни находилась, следуют телохранители. Даже в школу они ходят вместе с ней. Алина ежедневно спорит с родителями, скандалит и пытается ускользнуть из дому без охраны. В общем, чета Гроссу на данный момент переживает все прелести переходного периода своей дочери. Но Анна и Михаил Гроссу не отступают от своего, так как в своем почтовом ящике продолжают находить письма не только от поклонников Алининого таланта, но и от фанатов-извращенцев.