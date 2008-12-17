Водянова отменила каникулы в России

Из-за кризиса топ-модель Наталья Водянова отменила новогодние каникулы, сообщает Life. Наташа планировала встретить Новый год в Суздале вместе со всей своей лондонской и нижегородской родней. - Наташа мечтала справить Новый год в исконно русском городе Суздаль, - говорит мама модели Лариса Викторовна, - планировалось и катание в упряжках, прыжки через костры и народные гуляния, но когда Наташа увидела счет, который выставили туроператоры, она была поражена. Сейчас в мире кризис, мало показов, все экономя, поэтому дочка с Джастином и детьми будет справлять Новый год в своем лондонском доме.