Нагиев встретит Новый год на Дворцовой площади

Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что будет встречать Новый год на Дворцовой площади Петербурга, сообщает Life. - В новогоднюю ночь я буду вести праздничный концерт, - говорит артист. - Очень приятно, что именно мне поступило это предложение от мэрии Санкт-Петербурга, ведь вести вечер непосредственно на Дворцовой - это большая честь. Я очень давно не работал в новогоднюю ночь с клоунами, скоморохами, петардами и пьяным гомоном. Но на этот раз мне придется забыть о своем звездном статусе, потому что, когда к тебе обращается сама губернатор, то можно поступиться многим. И если честно, то мне абсолютно все равно, какие артисты будут составлять мне компанию в эту ночь, для меня достаточно того, что я буду ведущим.