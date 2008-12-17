Филипп Киркоров скрывается от зайки

Звезды шоу-бизнеса - это большие и слегка сумасшедшие дети, всегда ждущие одобрения и восхищения со стороны окружающих. На недавнем новогоднем концерте группы "Непоседы", селебретиз это лишний доказали. Внимание к себе артисты требовали не меньше малышей. Особо капризным оказался Филипп Киркоров, который пролетел стрелой мимо детей, напугав их своей высоченной фигурой. Однако не только дети испугались Филиппа, но и он их. Король поп-сцены отчаянно вопрошал: "Куда мне спрятаться? Уведите меня отсюда куда-нибудь". VIP - помещение, в которое организаторы праздника проводили Киркорова, не долго его радовало. Следом за Филиппом туда пришли очень большие зайцы. Певцу ничего не оставалось, как улыбаться и приговаривать: "Зайка моя, я твой зайчик". А потом он скрылся в неизвестном направлении, натянув на лицо широкий шарф. Настоящей непоседой оказалась дочь бывшей участницы группы "Непоседы", а ныне солистки "t.A.T.u." Юли Волкова, которая пришла на концерт вместе с родителями. Четырехлетняя дочь звездной мамы оставила родителей в зрительном зале и забралась на сцену.