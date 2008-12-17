Дженнифер Лопес снова ждет ребенка

Дженнифер Лопес впервые стала мамой в феврале уходящего года. На свет появились чудесные близнецы Макс и Эмме. Актриса очень горда своим материнством, но и оставлять работу не собирается. Тем более в ближайшем будущем ей прекрасно удастся совместить ожидание ребенка со съемками в кино. Дело в том, что беременность будет только экранной: по сюжету нового фильма Лопес придется вновь пережить трепетные чувства, свойственные будущим мамам. Героиня Лопес - одинокая женщина, которая решается на процедуру искусственного оплодотворения. У женщины, как говорят, просто сработали биологические часы. На этой житейской истории и завязан сюжет будущей романтической комедии. Действие развивается стремительно. Героиня Лопес покупает тест на беременность и обнаруживает заветный положительный результат. По иронии судьбы в тот же день будущая мама встречает мужчину своей мечты. Съемки картины начнутся весной следующего года, предположительно, в апреле или мае, пишет Us Weekly. Пока же Лопес наслаждается реальным материнством и с удовольствием рассказывает о своих детишках и семейной жизни с певцом Марком Энтони. "Макс прямо как Марк. У него легкие Марка, и он так кричит, а еще он сильный, мальчик-мальчик, - делится звезда. - А Эмми очень тихая и деликатная, но шутить с ней нельзя!" Напомним, Дженнифер Лопес всегда хотела обзавестись детьми. Но каждый раз появлявшиеся в прессе сообщения о ее беременности оказывались ложными. В прошлом году актриса и певица наконец поделилась радостной новостью - прямо во время своего концерта. Малыши Макс и Эмме родились 22 февраля, и буквально через месяц уже украшали обложки глянцевых изданий. Говорят, Лопес и Энтони получили за это не меньше 6 миллионов долларов.