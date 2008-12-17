Презентация «Любовь-морковь-2» сорвалась

Презентация фильма «Любовь-морковь-2» в Санкт-Петербурге оказалась под угрозой срыва - прокатчики в спешке перепутали кинопленки и привезли для показа бракованную копию. - Эта версия не предназначалась для просмотра вообще, и в Питере в частности! - возмутился после первых же минут показа фильма Гоша Куценко, сыгравший главную роль в картине и специально приехавший в северную столицу на презентацию. - На ней неправильно склеенные части, проблемы со звуком и очень громкая музыка, так что это только 20% от всей картины. Чтобы исправить ситуацию прокатчики срочно отправились за другой копией. В это время сам Гоша, как мог , развлекал зрителей. - Мне очень понравилось работать с Кристиной Орбакайте, - признался он публике.- В фильме мы сыграли эдакую гламурную бесшабашную семейку, но и в жизни я очень дружен с Кристиной и ее семьей. Для того чтобы посмотреть «Любовь-Морковь2» Алла Борисовна арендовала целый кинотеатр в Москве. Компанию ей составил Максим Галкин. Я в это время был на презентации картины в Новгороде и с нетерпением ждал окончания сеанса, мне очень интересно было мнение Аллы Борисовны. К счастью, ей очень понравилось и большую роль в этом сыграл Максим Галкин, который громко смеялся на весь зал. За что ему огромное спасибо.