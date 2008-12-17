Борис Апрель: Я покину дом, если Максим будет в нем оставаться

Эпатажный участник «Фабрики зiрок 2» опасается за свою жизнь после суицидальной попытки Максима Барских и требует от "фабрикнатов" сменить замки на дверях общего дома «Фабриканты» жили в одном доме, который Новый канал арендовал специально для ребят. Однако после чудовищного поступка Максима Барских на совместном концерте Натальи Могилевской и «фабрикантов» Апрель отказываются делить с Максом крышу над головой. "Звездный воин" требует от "фабрикнатов" сменить замки на дверях дома, чтобы Максим не смог попасть в него в их отсутствие. В противном случае Апрель покинет дом. «Он очень странный, - говорит Борис. – Я покину дом, если Максим будет в нем оставаться. Ничего личного, просто мне неприятно находиться рядом с человеком с неуравновешенной психикой, который ночью может заявиться с ножом в неадекватном состоянии». По словам Бориса, Максим часто возвращался домой поздно ночью с клубных вечеринок, где изрядно налегал на алкоголь. Возможно, «фабрикант» пытался таким способом избавиться от апатии, возникшей на почве безответной любви к известной певице и роковой женщине Светлане Лободе. Максим Барских вскрыл себе вены на глазах у изумленной публики переполненного Дворца «Украины» 14 декабря во время дополнительного концерта. Гости концерта наслаждались песнями и номерами любимых исполнителей, но поступок Максима чуть было не сорвал шоу, к которому Наталья Могилевская и Новый канал готовились не один месяц. Апрель в шоке от поведения своего коллеги. Считает его неприемлемым как с человеческой, так и профессиональной точки зрения.