В коллективе «Группа ПМ» конфликт (Скандальные подробности)

Впервые в жизни участники группы почувствовали, что им наступают на пятки … Произошло это на выступлении «Группы ПМ» на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна», который прошел на днях в Москве. Дело в том, что выступали ребята со своими чадами - Вячеслав Бодолика и Жан Григорьев-Милимеров пели с сыновьями, а Пит Джейсон привел одну из дочерей. Кстати, известную песню о детях исполняло оригинальное трио – «Группа ПМ», «Иванушки international» и «Отпетые мошенники» вместе со своими чадами. Это был один из лучших номеров всего концерта! Всем известно, что все три бойзбенда любят задать жару на сцене, но здесь их отодвинули на задний план собственные дети! - Яблоко от яблони не далеко падает! – смеются «звездные папы» из «Группы ПМ», - похоже нам скоро придется уходить на пенсию… Но произойдет это все же не так скоро, так как детишки еще совсем маленькие, а папы еще молоды и полны сил. Совсем недавно ребята сняли новый клип на ремейк всем известной и любимой песни «Давай попробуем вернуть». Видео обещает быть таким же трогательным и запоминающимся, как и сам шлягер Аркадия Хоралова, который уже несколько десятков лет трогает сердца миллионов слушателей.