Гвинет Пэлтроу не разводится с мужем

Знаменитая актриса Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) заявила на днях, что все слухи об их семейном разладе и грядущем разводе с вокалистом группы «Coldplay» Крисом Мартином (Chris Martin) – абсолютная ложь. Гвинет заверила, что они с супругом по-прежнему любят друг друга, сообщает Showbiz Media. Слухи о разводе появились после того, как Пэлтроу была замечена в Америке на одной из шумных вечеринок, вместе с Мадонной (Madonna), в то время как Мартин находился в турне по Англии со своей группой. Пара утверждает, что их счастливый брак в первую очередь помогают сохранить дети: Эппл и Моисей. Гвинет и Крис много времени проводят дома, с малышами.