Скандал! На киностудии похищен фильм

Из монтажной «Мосфильма» бесследно исчезла новая кинолента. У создателей картины не осталось ни одной копии съемок. 12 кассет с записью киносъемок семейной мелодрамы под названием «Аттракцион» пропали из монтажной киностудии. Об этом в милицию сообщил 44-летний продюсер Олег Любаев («Мужской сезон. Бархатная революция», 2005, «Луна в зените», 2007). По его слова, кассеты с записями находились на стадии чернового монтажа и не были скопированы на другие носители, сообщает Life. - Мне не жалко средств, потраченных на кассеты, - говорит продюсер, - это всего лишь 12 тысяч рублей. А вот деньги, вложенные в фильм, далеко не маленькие. Как рассказал Любаев, кассеты оставались без присмотра всего два с половиной часа. Вор подобрал ключи и проник в помещение, не повредив замка. Известно, что съемки новой ленты длились чуть больше месяца. Работа шла практически без выходных. Ведущие роли исполнили такие знаменитые актеры как Виктория Толстоганова, Сергей Горобченко, Нина Русланова. Вся съемочная группа очень надеется на то, что фильм вскоре найдется.