На конкурсе Королева мира-2008 украинка стала вице-королевой

23-летняя украинка Диана Ходаковская завоевала титул и корону первой вице-королевы мира 2008 года на международном конкурсе красоты "Королева мира-2008". Главный титул конкурса – "Королева мира-2008" - достался Юлии Шмидт из Лихтенштейна. Второй вице-королевой стала представительница Германии. Третье и четвертое место заняли участницы из Македонии и Чехии. В финальном этапе Queen of the World - 2008 приняли участие представительницы 35 стран мира. Диана Ходаковская - выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, магистр филологии, переводчик немецкого и английского языков, сейчас получает второе высшее образование по специальности режиссура игрового кино, сообщила пресс-служба национального комитета "Королева мира – Украина". Отметим, что в прошлом году второе место на конкурсе "Королева мира" также досталось представительнице Украины.