Плющенко дал слово вернуться на лед

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал о проблемах подготовки национальной сборной к зимней Олимпиаде в Ванкувере, а также заявил, что Евгений Плющенко пообещал ему вернуться в фигурное катание ближе к Олимпиаде. "Обычно накануне Олимпиад я практически не ошибался с прогнозом количества завоеванных нашей сборной медалей в командном зачете. Ну, может быть, с погрешностью в 2–3 медали. Перед Пекином по результатам чемпионатов мира у России имелись все предпосылки выступить успешно. Стартовые позиции у нас с Китаем выглядели примерно одинаково – 29–30 золотых медалей. Американцы считались явными лидерами. Мои коллеги не предполагали, что США могут проиграть Олимпиаду Китаю. Также все мы не ожидали, что, например, Юрий Борзаковский (бег на 800 метров) не попадет в финал Игр. Не думали, что Татьяна Лебедева проиграет сантиметр в прыжках в длину, а в стрельбе мы выступим хуже, чем в Афинах", - рассказал Леонид Тягачев в интервью "Советскому Спорту". Рассказав о прошедшей летней Олимпиаде, президент ОКР с грустью принялся за предстоящие зимние Игры. "Ситуация, может быть, и не расстрельная, но очень тяжелая. У нас есть блестящие победы в биатлоне и хоккее. Есть перспективы и надежды в лыжных гонках, фристайле, сноуборде и в какой-то мере даже в фигурном катании. Но этого явно недостаточно для победы на предстоящей Олимпиаде. В целом, я думаю, у России в Ванкувере может быть 7 золотых медалей. Это трудно. Но это возможно. И если считать с хоккеем. Если я российский хоккей перестану считать в золотой зачет, то Владислав Третьяк, мой друг, на меня обидится", - улыбнулся Тягачев. Оказывается, что знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко пообещал президенту ОКР, что вернется на лед. "Женя Плющенко дал мне слово еще до Пекина в присутствии Татьяны Тарасовой на одном из ледовых шоу, что приступит к подготовке к зимним Играм в Ванкувере. Я поставил в известность руководство страны о желании Плющенко. Мне самому хочется, чтобы он вернулся. Ведь реально Женя мог бы выиграть еще одну Олимпиаду – если он завтра начнет тренироваться. С его конкурентами и с его техникой он способен это сделать", - заявил Тягачев.