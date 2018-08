No Doubt отложили выпуск альбома до 2010 года

Возобновившая творческую деятельность группа No Doubt не планирует выпускать в 2009 году свой новый альбом. Об этом, как сообщает Gigwise, заявил барабанщик коллектива Эдриан Янг, сообщает Lenta. Группа сконцентрируется на концертах, которых она не давала с 2004 года. Большой тур No Doubt начнется весной и продлится все лето. В частности, уже известно, что в мае 2009 года музыканты выступят хедлайнерами фестиваля Bamboozle в Нью-Джерси. Между концертами коллектив продолжит в своей мобильной студии запись нового альбома, которая была начата еще в этом году. По словам Янга, на будущей пластинке будет много эклектичного материала, а также регги. Напомним, что последний на данный момент студийный альбом No Doubt "Rock Steady" вышел в 2001 году.