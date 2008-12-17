Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд счастлив со своей молодой русской подружкой

Мода на российских красавиц набирает обороты! Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд (Ronnie Wood) и его молодая подруга Екатерина Иванова на днях отобедали в Лос-Анджелесе со своими друзьями, а после отправились по магазинам, сообщает Showbiz Media. Более чем тридцатилетняя разница в возрасте нисколько не пугает легендарного роллинга. Ему – 61, ей – 20 лет! Они познакомились этим летом, а сейчас, поговаривают, уже купили себе уютное гнездышко в восточной части Лондона. Ради Екатерины, которая, кстати говоря, до знакомства с Ронни работала официанткой в коктейль баре, Ронни бросил свою пятидесятитрехлетнюю жену Джо. А еще с тех пор он не общается со своей дочерью Леа. Зато Вуд действительно счастлив со своей новой возлюбленной. Надолго ли? Посмотрим…