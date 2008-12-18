Патрисия Каас поет со шпаргалкой

42 летней диве французского шансона Патрисии Каас все тяжелее помнить наизусть слова всех своих песен. По крайне мере, после недавнего ее выступления это стало очевидно. На концерте в Уфе звезда попросила установить ей на сцену компьютерный суфлер с текстами всех ее композиций, благо пела Каас вживую, пишет «Твой день». – Это было потрясающе, – говорит поклонница артистки Елена Кабирова. – Жаль только, Патрисия не разрешала себя фотографировать. Нам объяснили, что она боится фотовспышек, потому что они портят ей зрение.