Пэрис Хилтон вернет бывшего бой-френда

Похоже, что в скором времени Пэрис Хилтон (PARIS HILTON) вернется к своему бывшему бой-френду Бенджи Маддену (BENJI MADDEN). Пара рассталась в ноябре, после девяти месяцев, проведенных вместе. С тех пор Мадден сильно похудел, и, как рассказывают его друзья, так и не сумел забыть Пэрис, сообщает Showbiz Media. А на днях они снова встретились на открытии бутика Dolce & Gabbana в Лос-Анджелесе. Пэрис как раз давала интервью на красной ковровой дорожке, когда приехал . После они провели много времени вместе в уединенном уголке, разговаривая. На вопросы журналистов о том, не собираются ли они с Мадденом воссоединиться, Пэрис пока что отвечает уклончиво. Хотя еще две недели тому назад она заявляла, что воссоединение вполне возможно. «Я до сих пор люблю Бенджи, - призналась Пэрис. – Он очень хорошо ко мне относится, он мой лучший друг, у нас много общего. Да и вообще нам очень хорошо вместе».