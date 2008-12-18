Руслан Алехно посетил Золотое Кольцо России

Пока весь российский шоу-бизнес обсуждает последствия мирового финансового кризиса, Руслан Алехно отправился в недельное путешествие по городам Золотого Кольца. «В последние недели уходящего года мне захотелось внести то-то романтичное в свой привычный распорядок жизни, - рассказывает Руслан. - Буквально за несколько часов я собрал небольшую компанию друзей и в ту же ночь отправился в дорогу. Маршрут нашего путешествия лежал не только по крупным городам - Владимир, Суздаль, Ярославль, Переславль Залесский, Ростов Великий, но и по таким города и монастырям, которые являются гордостью и честью России - Рязань и Касимов, Дивеево (Дивеевский монастырь), Муром - родина былинного героя богатыря Ильи Муромца, Гусь Хрустальный с его «рынком хрусталя», где мы все купили много сувениров. Список этих городов не маленький». По признанию артиста год был достаточно тяжелый и плодотворный сообщает TopPop.ru. «Благодаря своему продюсеру Евгению Фридлянду, я выпустил новый альбом, принял участие в международном конкурсе «Евровидение» и совершил большую гастрольную поездку по европейскими городам. Безусловно, участие в «Евровидении» было для меня большим испытанием и сильной эмоциональной нагрузкой, но я не могу назвать это стресом», - отметил Руслан. Так что небольшой отдых в конце года перед плотным концертным графиком был небольшим экспромтом и приятным сюрпризом.