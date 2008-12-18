«Отпетых мошенников» обокрали пираты

Во время презентации нового альбома «Отпетых мошенников» «Назло рекордам», проходившей 13 декабря в ТК «Горбушкин двор», была украдена часть тиража подарочного издания диска, специально привезенная артистам. Музыканты думают, что это могли сделать только «пираты», поскольку подарочного издания еще нет в продаже. Как сообщает Intermedia, в отличие от обычной версии диска, оно включает в себя DVD с клипом на песню «Сердцем к сердцу», снятый совместно с «А-Студио», а также видео «Колледж» с Домиником Джокером, ролик «Лето-зима» и фильм «10 лет – один ответ», выпущенный для поклонников творчества «Отпетых мошенников». Участник группы Сергей Аморалов заявил, что для борьбы с пиратством первую партию нужно было выпускать с огромными замками, хотя у нас бы и это не сработало. «Если бы в нашей стране не было пиратства, я бы, наверное, был миллионером, - уверен музыкант. - Но понимаю, что бороться с этим явлением вряд ли возможно. И к тому факту, что у нас свистнули подарочные альбомы, я отношусь с иронией. Мы даже в свое время коллекционировали пиратские диски. Ради прикола. Ко всему нужно относиться с юмором, так мы это и восприняли».