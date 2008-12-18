«Иванушкам» наступают на пятки

Популярным российским бойзбендам «Иванушки» и «Отпетые мошенники» наступают на пятки. И не кто-нибудь, а их собственные дети, пишет ДНИ.РУ. Звездные отпрыски отодвинули на задний план своих отцов на сцене международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна». «Мой сынок не пел, потому что он еще маленький и не особо может выучить текст песни целиком. Ему 23 декабря пять лет исполнится. Он больше танцевал и рисовался, — с улыбкой рассказал Андрей Григорьев-Аполлонов. — Красиво отработал в танце!» Сыну другого участника коллектива Кирилла Андреева, по словам рыжего «Иванушки», скоро исполнится восемь лет, и он уже пел по-взрослому. Правда, оценить вокальных способностей Андреева-младшего Григорьев-Аполлонов не смог: «Дети пели хором, но он должен хорошо петь», сообщает TopPop.ru. Андрей не будет возражать, если Иван пойдет по его стопам. «Мне хотелось бы, чтобы наши дети были лучше и круче своих родителей. Я не против, если он решит петь, но есть много других творческих профессий — режиссер, композитор... Хотя направление неважно, мне будет нравиться все, что он выберет. Для меня это лучше, чем если бы он решил стать математиком. Тут я ему не смогу помочь. Если сын станет творческим человеком, мне будет приятно».